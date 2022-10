CFL: Die Brücke über die A3 soll allen das Leben einfacher machen

«Wenn einmal alles fertig ist, werden die französischen Grenzpendler zu den Hauptverkehrszeiten neun Personenzüge pro Stunde in beide Richtungen haben, fast wie eine U-Bahn». Als am siebten Oktober die Brücke über die A3 geschoben wurde, blickte der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, François Bausch (Déi Gréng) bereits über den Tellerrand hinaus. Die Brückenkonstruktion ist im Endeffekt nur eine Etappe bei der Aufteilung der Eisenbahnlinie zwischen der Hauptstadt und Bettemburg. Ein «vollkommen überlasteter Engpass» und, insbesondere bei der Fahrt in Richtung französischer Grenze, unmöglich zu umfahren.