In Luxemburg : Die Büchler Brücke wird zur Großbaustelle

LUXEMBURG – Ab 2021 soll die Straßenbahn über die neue Büchler Brücke fahren können. Doch davor stehen mehr als zwei Jahre Bauarbeiten, die den Verkehr beeinträchtigen wird.

«Diese Baustelle ist kompliziert zu planen», sagt François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, «immerhin befinden wir uns mitten im Bahnhof, direkt auf der Seite, wo der Schienenverkehr am meisten genutzt wird.» Gleichzeitig erweitere die CFL den Standort Luxemburg, kommentierte Bausch, als er am Dienstag das Projekt Büchler Brücke vorstellte.

Zwei Bauphasen bis Herbst 2021

Damit der Verkehr an diesem besonders belebten Ort aufrecht erhalten bleiben kann, wird der Abbau der bestehenden Brücke in zwei Phasen erfolgen. Die erste Hälfte der Brücke soll zwischen Januar 2019 und Mai 2020 abgebaut und dann wieder neu aufgebaut werden. Danach soll zwischen Frühjahr 2020 und Herbst 2021 die zweite Hälfte in Angriff genommen werden. Am Ende sollen vier Fahrspuren für Autos, zwei für Straßenbahnen, zwei Bürgersteige sowie zwei Fahrradwege entstehen. Die Gesamtkosten der Arbeiten sollen sich auf 25 Millionen Euro belaufen.