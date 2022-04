Luxemburg: Die Bürger des Großherzogtums erwartet eine Warn-SMS

Die Sirenen für den Bevölkerungsalarm werden am Montag, den 2. Mai – wie an jedem ersten Montag im Monat – ertönen. Ziel ist es, das System unter realen Bedingungen zu testen. Gegen Mittag wird dieser Alarm jedoch erstmalig von einer Warn-SMS begleitet. Im ganzen Land wird jeder Handy-Besitzer mit einer luxemburgischen Nummer die folgende Nachricht erhalten: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU».