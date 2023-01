Luxemburg : Die Cenaro-Gruppe steht kurz vor dem Bankrott

Christophe Chevallier, im Finanzsektor verwurzelt ist, wollte den luxemburgischen Immobiliensektor revolutionieren, indem er schlüsselfertige Wohnprojekte mit Schulden vorfinanzieren ließ. Erst im Dezember haben die Kollegen von Reporter.lu die finanziellen Schwierigkeiten bei Cenaro aufgedeckt. Angezogen von attraktiven Zinsversprechen von 10 Prozent jährlich haben Banken, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds die auf den Markt gebrachten privaten Anleihen mit kurzen Laufzeiten (in der Regel 24 Monate) unterzeichnet. Im Jahr 2019 wurde sogar ein Zinssatz von 12 Prozent versprochen, in einer Zeit, in der die von den Zentralbanken angebotenen Zinssätze sogar im Negativbereich waren.

Wenn die Zinssätze jedoch so stark steigen wie die negativen Wirtschaftsaussichten, könnten Anleger entweder risikobewusster werden und versuchen, ihren finanziellen Einsatz wieder reinzuholen. Oder aber, sie sind bereit, sich in profitablere Projekte zu stürzen, die an die neuen Zinssätze gekoppelt sind, heißt es in dem Bericht von Paperjam. Und wenn ein Projektentwickler einen höheren Finanzierungsbedarf hat, weil er beispielsweise mehr Bauprojekte durchführen muss – selbst wenn diese potenziell sehr rentabel sind – wird es schwieriger, neue Finanzierungen zu finden oder Investoren zu bezahlen, die bereits dabei sind.