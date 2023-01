Luxemburg : Die CFL beteiligt sich an der Luxport-Gruppe

Zum 1. Januar 2023 ist die luxemburgische Bahngesellschaft CFL in das Logistik- und Transportkonzern Luxport eingestiegen, wie die staatliche luxemburgische Eisenbahngesellschaft am heutigen Donnerstag mitgeteilt hat. Die Eisenbahngesellschaft präzisierte auf Anfrage von L'essentiel, dass sie «64,5 Prozent der Aktien der Gesellschaft Manuport erworben hat, die ihrerseits zu 50 Prozent an Luxport beteiligt ist». Mit dieser Partnerschaft möchte der größte Arbeitgeber Luxemburgs «seinen Güterverkehrsbereich, der bereits Eisenbahn- und Logistikaktivitäten umfasst, stärken und ihn mit zusätzlichen Infrastrukturen und Aktivitäten wie Binnenschifffahrt oder Schüttgutlogistik diversifizieren», heißt es in der Mitteilung.

«Wir verfolgen unser Ziel, Luxemburg als multimodales Drehkreuz in Europa zu entwickeln», betont Marc Wengler, Generaldirektor der CFL. «Eine strukturelle Zusammenarbeit zwischen der CFL-Gruppe und der Luxport-Gruppe wird es uns sicherlich ermöglichen, die strategischen Überlegungen und Investitionen für die Entwicklung der multimodalen Aktivitäten in Luxemburg in Zukunft besser auszurichten und so die Wettbewerbsposition des multimodalen Hubs Luxemburg in Europa zu stärken», so der Generaldirektor.