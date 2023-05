Luxemburg: Von Cannabis bis Wohnen – Die Chamber befindet sich im Wettlauf gegen die Zeit

Die Abgeordneten werden in den nächsten zwei Monaten zahlreiche Gesetze zu beraten haben.

Die Abgeordneten und die Regierung stehen unter enormen Zeitdruck. Bis zum 20. Juli, dem Tag der letzten Sitzung des Parlaments, muss über die Maßnahmen, die sie in dieser Legislaturperiode verabschieden wollen, abgestimmt werden. Danach kommen die Ferien, was dazu führt, dass vor den Parlamentswahlen am 8. Oktober keine Sitzungen mehr abgehalten werden. Einige Dossiers könnten daher unter dem engen Zeitplan leiden und unter Umständen von der nächsten Mehrheit bearbeitet werden – oder eben nicht.