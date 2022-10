Politik: Die Chamber «hat gut auf die Herausforderungen reagiert»

Die erste Plenarsitzung des parlamentarischen Jahres 2022-2023, die Dienstagnachmittag stattfinden wird, ist unter anderem der Rede zur Lage der Nation von Xavier Bettel gewidmet. Am folgenden Tag wird Finanzministerium Yuriko Backes (DP) den Haushalt 2023 vorstellen. Diese beiden, größeren Treffen, die früher mehrere Monate auseinanderlagen, finden nun in derselben Woche statt. «Das ergibt Sinn. Der Haushalt liefert in Zahlen, was der Premierminister angekündigt hat», so Fernand Etgen.