Caerphilly, Wales: Die Chance war 1 zu 22 Millionen – Dobermann Indie rettet Lucy das Leben

«Sie rannte immer wieder zu der Frau hin»

Als das Paar eines Tages an den Strand Coldknap Beach in Barry unweit von Cardiff reiste, bereiteten sie ein Barbecue vor und ließen die Hunde springen. Rasch bemerkten sie, dass Indie sich zu einer Frau hingezogen fühlte, die etwa 100 Meter entfernt war: «Wir riefen sie zurück, aber sie rannte immer wieder hin», erzählt Lucy. «Natürlich kann ein großer Dobermann etwas Einschüchterndes haben. So gingen wir schließlich zu der Frau hin, um uns zu entschuldigen.»

Indie «erschnüffelte» 1:22.000.000-Chance

Heute geht es Lucy wesentlich besser: «Sie kann essen und trinken, was sie will und unser Leben bewegt sich in Richtung normal», erklärte Cenydd Owen gegenüber BBC. Und auch Katie ist happy: «Es ist das Beste, was ich je getan habe und ich bis so stolz auf mich», sagt sie. Doch am stolzesten ist Lucy Humphrey auf ihre Indie: «Es ist, als hätte sie es von sich aus herausbekommen, was zu tun ist, und dann Katie ausgesucht.»