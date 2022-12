Streamingstarts Dezember 2022: Die Comedy-Serie «Love Addicts» hilft bei Liebes-Struggles

«Love Addicts»

Nele (Magdalena Laubisch), Zoé (Malaya Stern Takeda), Ben (Dimitri Abold) und Dennis (Anselm Bresgott) sind Mitte zwanzig, leben in Hamburg und finden: Das mit der Liebe ist alles wahnsinnig kompliziert. Gemeinsam mit der Therapeutin Anja (Annette Frier) sprechen sie in einer Selbsthilfegruppe darüber und tauschen sich über ihre Struggles mit der Liebe aus.

«Ihr seid alle auf der Suche nach jemandem, mit dem ihr es aushalten könnt», sagt Zoé in die Runde. «Aber ich halte es nicht mal mit mir selbst aus.» Sie hätte am liebsten gar keine Gefühle, dafür so viel Sex wie es nur geht – im Kontrast dazu malt sich Nele immer wieder romantische Geschichten mit den falschen Typen aus. Dennis schafft es trotz Unzufriedenheit nicht, sich von seiner Freundin zu trennen, und Ben rennt vor allem, was in die Richtung einer Beziehung geht, weg.