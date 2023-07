LUXEMBURG – Die Rotonden in der Hauptstadt werden wieder gerockt. Internationale Acts aus diversen Genres geben sich bis Ende August die Klinke in die Hand.

Festival in Luxemburg :

Festival in Luxemburg : Die «Congés Annulés» lassen Bonneweg beben

Am 9. August präsentieren The Murder Capital ihr neues Album in den Rotonden.

Das beliebte Festival Congés Annulés in den Rotondes geht in die nächste Runde und wartet wieder einmal mit hochkarätigen internationalen Gästen auf. Los geht es am morgigen Freitag mit Gästen aus UK und Japan. Das Festival findet vom 28. Juli bis zum 24. August statt und bietet eine bunte musikalische Mischung aus unterschiedlichsten Genres wie Rock, Electro, Indie, Rap und Pop.

Zum Opener am Freitag wird das britische Rock-Duo Francis of Delirium, welches sich gerne auch in anderen Genres wie Indie und Blues bedient, erwartet. Außerdem wird die japanische Rapperin Haru Nemuri mit ihrer ganz eigenen Stilmischung aus Hip-Hop, Electro und Post-Hardcore dem Publikum einheizen.

Den Abschluss zum Start ins Wochenende machen dann Fat Dog aus London. Das Duo bietet einen «verrückten» Mix irgendwo zwischen UK Garage und Electronica und entlässt die Zuschauer tanzend in die Nacht.

Am Samstag dann präsentiert dann das Luxemburger Indilabel Beast Records drei seiner Top-Acts. Hier spielen CHAiLD (Elektropop), Them Lights (Electronica) und TwinXXA (Soundscapes / Industrial).

Weitere Highlights des Festivals sind das Liverpooler Duo King Hannah mit ihrem melancholischen Pop (am 6. August) und die Irische Post Punk Band The Murder Capital mit ihrem Neulingswerk «Gigis Recovery» (am 9. August)