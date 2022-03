Konzeptfahrzeuge - Die coolsten Concept-Cars, die wir wohl nie auf unseren Straßen sehen

Das letzte Jahrzehnt hat zahlreiche Automobilhersteller dazu verleitet, in Sachen Concept Cars nochmals eine Schippe drauf zulegen. Bloß schade, werden sie wohl nie auf unseren Straßen fahren.

Der Zweisitzer Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet ist eine Hommage an die glorreiche automobile Haute Couture der handgefertigten, exklusiven Cabriolets. Daimler

Es war ein faszinierendes Jahrzehnt für die Entwicklung von Konzeptfahrzeugen. Neue Antriebstechnologien und die Aussicht, eines Tages autonom unterwegs zu sein, führten zu den wohl futuristischsten Concept Cars, die die Autowelt bisher zur Schau stellte. Doch großartige Konzeptfahrzeuge müssen schon mehr können, als nur cool auszusehen. Sie verbinden eine geniale Idee mit modernem Design. Die aufregendsten Beispiele aus der jüngeren Automobilgeschichte sind echte Hingucker – nur schade, dass sie so wohl nie in Produktion gehen.

1. Mazda RX Vision

Mazda

Mazda baut nicht nur gute Autos, sie können auch sehr gut Gerüchte streuen. Alle paar Monate setzte der japanische Autobauer das Gerücht über ein neues Auto mit Rotationsmotor in die Welt – und alle drehen durch. Als dann 2015, nur drei Jahre nach dem Ende des RX-8, der wunderschöne RX Vision Concept Car auftaucht, ist die Autogemeinde in heller Aufregung. Leider kam dann aber doch kein neues Geschoss mit Kreiskolbenmotor nach Europa, dafür aber eines der wohl schönsten Konzeptautos der letzten Jahre.

2. Renault Trezor

Renault

2016 zog Renault mit seinem langen, eleganten zweisitzigen Konzeptfahrzeug alle Blicke auf sich: Der Renault Trezor. Optisch repräsentiert das GT-Konzeptfahrzeug ein Blütenblatt im Sinne der Life-Flower-Designstrategie des französischen Autobauers. Klingt alles etwas angestrengt – dabei geht es auch einfacher. Das Design soll an die Liebe erinnern – so wie man es bei Franzosen eben gewohnt ist. Das Verdeck des Trezor lässt sich zum Einsteigen anheben und Fahrer sowie Beifahrer müssen hineinklettern. Das soll wohl ausdrücken, dass die Liebe nicht immer ganz einfach ist. Zu den Highlights gehört das um das Fahrzeug herumlaufende Fenster. Wer weiß, vielleicht gibt es solche Fenster auch in Zukunft bei Serienfahrzeugen.

3. Volkswagen Atlas Tanoak

Volkswagen

Crossover mit einer Ladefläche könnten das nächste große Ding werden. Hyundai macht mit den kleinen Santa Cruz den ersten Schritt. Doch eigentlich war Volkswagen zuerst. 2018 zeigten die Wolfsburger mit dem Atlas Tanoak ein Konzeptfahrzeug, das genau diesen Kriterien entsprach und beschrieb ihn als «einen progressiven Pickup, dessen Lebensraum die weiten Räume Nordamerikas sind». Deshalb auch die Namensgebung: Der Atlas Tanoak ist nach einem Baum benannt, der an der US-Pazifikküste, unter anderem in der Gegend um Santa Cruz herum, wächst. Es scheint, als ob die Autohersteller schon seit einiger Zeit ernsthaft über kleinere, freizeitorientierte Lastwagen für den Privatgebrauch nachdenken. Der Volkswagen Atlas wäre definitiv ein großartiges Modell.

4. Audi Skysphere

Audi

Wenn die Zukunft autonom ist, ist Audis Antwort der Skysphere. Das Concept Car aus Ingolstadt ist ein elegantes Cabriolet mit Stoffverdeck, das seine Form verändert, je nachdem ob man autonom unterwegs ist, oder selbst das Steuer übernimmt. Fährt man selber, ziehen sich die Motorhaube, die Kotflügel und die Vorderräder um 9,8 Zoll zusammen, um die Länge und den Radstand des Fahrzeugs zu verringern. Die Veränderung ist vergleichbar mit dem Wechsel von einem Audi A8 zu einem RS5 Coupé. Das Konzeptfahrzeug wird von einem einzigen Elektromotor an der Hinterachse angetrieben, der eine Leistung von 624 PS und ein Drehmoment von 553 Nm generiert, was das Ganze noch viel spannender macht.

5. Nissan IDX

Nissan

Der Nissan IDX ist eines der wenigen Konzeptfahrzeuge, das eigentlich fast genauso wie es dasteht, auch in Produktion hätte gehen sollen. Doch leider fand Nissan für den kompakten Sportwagen im Retrostil und mit Heckantrieb kein neues Werk. Das Problem war, dass das einzige Nissan-Werk, das für längs eingebaute Motoren und Heck- und/oder Allradantriebe geeignet war, zu diesem Zeitpunkt bereits den GT-R und den 370Z produzierte. Das war 2013 und auch heute noch sieht das Concept Car aus Japan sensationell cool aus. Vielleicht wäre es für Nissan an der Zeit, die Idee noch einmal zu überdenken.

6. Genesis Mint

Genesis

«Das Mint Concept entkoppelt die physischen Dimensionen des Fahrzeugs von seiner Positionierung als Premiumprodukt und überträgt das Stadtauto der Vergangenheit auf die Gegenwart», erklärte Luc Donckerwolke, Designchef von Genesis auf der New York Auto Show 2019 und weiter: «Das Mint Concept ist das Ockamsche Rasiermesser eines Designers, das uns herausforderte, eine verkleinerte Interpretation unserer charakteristischen Ästhetik zu visualisieren.» Du hast nichts verstanden? Wir auch nicht! Doch unabhängig davon, ob Donckerwolkes Rede Sinn ergibt oder nicht: Das Konzeptfahrzeug ist echt schön und verfügt zudem über teils praktische Designelement, wie etwa die untere Verkleidung. Sie leitet die Luft direkt zur Kühlung des Akkupakets. Zwar echt schick, aber vielleicht nicht ganz so praktisch sind die hinten angeschlagenen Scherentüren, die die klassische Kofferraumklappe ersetzen. Der Genesis Mint zählt definitiv zu den coolsten Konzeptfahrzeugen der letzten zehn Jahre.

7. Porsche 917 Racer Concept

Porsche

Du glaubst, du kennst alle wichtigen Konzeptfahrzeuge, doch diesen Porsche 917 Racer Concept kennst du nicht? Kein Problem, denn Porsche offenbar auch nicht. Das Concept Car von Porsche war eine Studie von 2013, das von einem kleinen Team von Designern und Ingenieuren erstellt wurde. Und da es sich nur um ein Tonmodell handelt, ist es eigentlich auch gar kein Concept Car. Porsche erklärte das unvollständige Projekt aufgrund des eigenen Engagements in der LMP1-Klasse. Sie hatten deshalb keine Zeit mehr, weiter an dem Porsche 917 Racer Concept zu arbeiten. Schlussendlich wurde das Concept Car eingemottet und geriet in Vergessenheit. Die Lackierung und die Startnummer des Konzepts sind direkt vom 917 übernommen, der in Le Mans siegreich und für das Engagement von Porsche im Rennsport wegweisend war.

8. GFG Style Kangaroo

GFG Style

Der GFG Style Kangaroo feierte 2019 am Autosalon Genf seine Weltpremiere. Oberflächlich betrachtet sieht der GFG Flitzer aus wie jeder «normale» Supersportwagen, der im Windkanal entworfen wurde. Doch der GFG Style Kangaroo ist kein «normaler» Supersportwagen, er ist eine Mischung aus Straßenrakete und Offroader. Auf der Straße liegt der Flitzer knapp 19 Zentimeter über dem Boden, doch geht es ins Gelände, kann der GFG Style Kangaroo seine Bodenfreiheit auf 25 Zentimeter erhöhen. Laut dem Designer Giorgetto Giugiaro und seinem Sohn Fabrizio soll er das ultimative Fahrzeug sein. Wir sind überzeug: Der GF Style Kangaroo wäre ein Verkaufsschlager. Schade, ging er nie in Serie.

9. Peugeot e-Concept Legend

Peugeot

Der Peugeot e-Concept Legend wurde 2018 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt und mutierte schnell zum Liebling der Besucher. Das kompakte Sportcoupé ist eine Hommage an den von Pininfarina kreierten Peugeot 504 aus den 60ern. Die Mischung aus Retro und Moderne war mit Abstand das coolste Auto des Jahres. Silber-Chrom außen, blauer Samt drinnen und dazu neuste Technologien im Look der US-Muscle Cars – eine Mischung, die schöner nicht sein könnte. Doch nicht nur optisch überzeugt der e-Concept Legend. Unter dem Blechkleid arbeitet ein 456 PS starker Elektromotor. Wir haben jetzt nur noch eine Bitte: Genau so bauen!

10. Mercedes-Maybach Vision 6

Daimler