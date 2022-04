Infektiöse Viruslast reduziert : Die Covid-19-Impfung taugt nicht nur für den Eigenschutz

Sind Geimpfte genauso ansteckend wie Ungeimpfte? Die Antwort auf diese Frage hängt laut einer Studie aus Genf von verschiedenen Faktoren ab. Doch eins scheint klar: Die Impfung dient nicht nur dem Geimpften, sondern auch der Allgemeinheit.

Das Team um Virologin Isabelle Eckerle analysierte die infektiösen Viruspartikel und die RNA-Viruslasten aus Nasen-Rachen-Abstrichen von 565 Covid-positiven Menschen. Dies jeweils in den ersten fünf Tagen nach dem Auftreten der ersten Symptome.

Screenshot Nature Medicine (2022): P. Vetter, I. Eckerle & B. Meyer et al.

Was bringt die Impfung gegen Covid-19? Diese Frage wird seit Monaten heiß diskutiert. Allgemein anerkannt war bisher nur, dass sie sehr gut vor schweren Verläufen schützt. Doch wie sieht es mit der Viruslast und der potenziellen Weitergabe des Virus aus? Damit haben sich nun Forschende der Universität Genf befasst. Laut ihrer im Fachjournal «Nature Medicine» veröffentlichten Studie gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage. Es kommt auf die Virusvariante und auf die Anzahl der Impfdosen an.

Das Team um Virologin Isabelle Eckerle analysierte die infektiösen Viruspartikel und die RNA-Viruslasten aus Nasen-Rachen-Abstrichen von 565 Covid-positiven Menschen. Dies jeweils in den ersten fünf Tagen nach dem Auftreten der ersten Symptome. Die Proben stammten aus unterschiedlichen Wellen: aus der Zeit vor dem Auftreten der besorgniserregenden Varianten (VOC), der sogenannten Prä-VOC-Periode (2020), aus der Delta- (2021) und der Omikron-Welle (2022). Das haben sie herausgefunden:

Prä-VOC-Periode

Zu dieser Zeit waren noch keine Impfungen verfügbar. Entsprechend konnten sich in dieser Phase auch nur ungeimpfte Personen mit Sars-CoV-2 infizieren. Bei ihnen stellten die Forschenden eine niedrigere infektiöse Viruslast als bei ungeimpften Delta-Infizierten fest.

Delta-Welle

Omikron BA.1

Übertragungsrisiko senken

Die Studie zeigt damit, dass die Covid-19-Impfung und der Booster die infektiöse Viruslast deutlich beeinflussen. «Die Impfung kann die infektiöse Viruslast verringern, was wahrscheinlich zu einer geringeren Weiterübertragung führt», so Eckerle auf Twitter. In der Zusammenfassung der Studie wird ihr Team noch deutlicher: «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Impfstoffe das Übertragungsrisiko senken können und somit einen Nutzen für die öffentliche Gesundheit haben, der über den individuellen Schutz vor schwerer Krankheit hinausgeht.»