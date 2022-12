Festival: Die Crème de la Crème der luxemburgischen Metalszene trifft sich

Angeführt vom Sänger und Gitarristen Hugo (2.v.r.), wird «Lost in Pain» seine letzte Show geben.

«Während der Pandemie haben wir uns gesagt, dass wir etwas tun müssen, damit die lokalen Bands nicht verschwinden. Wir haben den gemeinnützigen Verein ‹Attitude Music› gegründet, um kleine Konzerte und das Festival ‹Hall O' Metal› zu organisieren», erklärt Hugo, Sänger und Leadgitarrist der Band «Lost in Pain», die bei dieser Gelegenheit ihre Abschiedsshow geben wird.

Am heutigen Abend werden sieben luxemburgische Metal-Formationen auf der Bühne der «Halle O» in Oberkorn stehen. Metal-Fans werden aufstrebende Bands wie «Echosex», «Zirocco »oder «Blanket Hill» sehen, aber auch erfahrene Combos wie «Desdemonia», «Cosmogon», «Fusion Bomb» oder «Lost in Pain». Letztere werden zum letzten Mal auf der Bühne spielen und damit ein großartiges Abenteuer beenden. «Nach vierzehn Jahren und einer dreijährigen Pause sind wir zu anderen Projekten aufgebrochen, musikalisch und beruflich», verrät Hugo. Die erste Ausgabe des Festivals «Hall O' Metal», das dauerhaft stattfinden soll, bietet Platz für bis zu 500 Metal-Fans.