Luxemburg: Die CSV steht überzeugt hinter Luc Frieden

Nach reiflicher Überlegung und Beratung wird die Parteidirektion «dem Nationalrat schließlich nur einen Namen nennen», über den anschließend abgestimmt wird, erklärt Parteipräsident Claude Wiseler. Der Parteitag am 25. März wird die Wahl endgültig bestätigen. Friedens Kandidatur sorgt offenbar nicht für Aufsehen. «Er hat gezeigt, dass er Krisen bewältigen kann», sagt ein Politiker, der anonym bleiben möchte, und verweist auf Friedens Arbeit als Minister (Justiz und Finanzen) in der Juncker-Ära.

Erst abwesend, dann unumgänglich

«Er verfügt über Kompetenzen im Finanzbereich, was in heutigen Zeiten wichtig ist», stimmt eine weitere Abgeordnete zu, die bereit ist, sich für Friedens Wahl einzusetzen. Auch der Wahlkalender spricht für den Spitzenkandidaten, denn «es ist undenkbar, dass ein Lokalpolitiker, der sich für die Kommunalwahlen im Juni engagiert, auch noch die Liste für Oktober anführt», meint ein Abgeordneter.

In den vergangenen zehn Jahren war Luc Frieden aus dem politischen Leben verschwunden, doch nun scheint seine Person unumgänglich zu sein. «Ich rechne nicht damit, dass ein weiterer Name aus dem Hut gezaubert wird», sagt ein intern involvierter Funktionär. «Bei dieser Partei weiß man nie», meint ein anderer, der noch geprägt von den jüngsten Ereignissen ist. «Unsere Partei hatte große interne Probleme, all das musste erstmal geregelt werden», erklärt Claude Wiseler, der 2021 nach dem spektakulären Abgang von Frank Engel ins Amt kam. Die Partei habe sich neu sortiert und sei nun nach Ansichten Claude Wiselers in der Lage, die Wahlen zu gewinnen.