Höhere Steuern : Die CSV will an die besonders hohen Einkommen

LUXEMBURG – Höhere Steuern für Einkommen über 500.000 Euro pro Jahr: Das ist laut dem CSV-Vorsitzenden Claude Wiseler der Plan seiner Partei.

Das Mittlere Einkommen lag im vergangenen Jahr laut Zahlen des Statistikinstituts Statec in Luxemburg bei 65.000 Euro im Jahr. Bei dieser Einkommenshöhe ist die Anzahl der Haushalte mit niedrigeren Einkommen gleich groß wie die der Haushalte mit höheren Einkommen. Manche weichen allerdings deutlich nach oben von diesem Wert ab: Sie kommen auf über 500.000 Euro pro Jahr. Für diese Gruppe, die rund 0,2 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg ausmacht, will die CSV offenbar höhere Steuern veranschlagen.