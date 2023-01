LUXEMBURG/BRASILIA – Am gestrigen Sonntagabend haben Anhänger des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro das Regierungsviertel in Brasília gestürmt. Wir haben im Großherzogtum lebende Brasilianer nach ihrer Meinung dazu befragt.

Das denken Brasilianer in Luxemburg : «Die Demonstranten in Brasilien haben eine Grenze überschritten»

Die in Luxemburg lebenden Brasilianer – hier bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Oktober – sind extrem gespalten, was die politische Lage in ihrem Land angeht. JG

«Ich war traurig, aber nicht überrascht. Die Demokratie in Brasilien ist durch rechtsextremen und linksextremen Populismus bedroht», erzählt Flavia, eine in Luxemburg lebende Lehrerin mit brasilianischen Wurzeln, nachdem radikale Anhänger des im Oktober von Lula besiegten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro mit Hunderten Protestierenden in das Viertel mit den wichtigsten Institutionen des Landes eingedrungen waren. Die Lehrerin, die für «eine zentristischere Regierung» plädiert, befürchtet, dass in ihrem Herkunftsland im nächsten Jahrzehnt «nichts Gutes passieren wird».

Auch den in Luxemburg wohnhaften Bruno, der ursprünglich aus Brasilien kommt, haben wir zu den politischen Unruhen in seinem Heimatland befragt. Seiner Meinung nach haben die beiden Politiker – Bolsonaro und Lula – das Land in zwei Lager gespalten. Zwar habe es schon vorher Spannungen gegeben, aber «die Bolsonaristen haben am Sonntag eine Grenze überschritten», so Bruno. Er befürchtet nun, dass die derzeitigen Unruhen, «die Regierung stärke, die er nicht unterstütze». Vor allem der Vandalismus durch die Demonstranten sei ihm ein Dorn im Auge. Dieses Argument wird auch von Glauber, der ebenfalls brasilianische Wuzeln hat und sehr gegen Lula eingestellt ist, angeführt: «Sie haben alles zerstört».

«Ständige Spannungen»

Brasilien «ist keine Demokratie mehr, wir erleben eine Diktatur des Denkens», sagt der brasilianisch-stämmige Mann, der allerdings «nicht in allen Punkten mit Bolsonaro übereinstimmt». Die Ereignisse vom vergangen Sonntag seien «eine Art Konterrevolution des Volkes», das Angst habe, dass die Situation in seinem Land der in Venezuela ähnelt, so Glauber. Er vertraut nicht auf ein rechtmäßiges Wahlergebnis der vergangen Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Seiner Ansicht nach sei das Ergebnis arrangiert worden.

Apothekerin Melissa hingegen beklagt «die Zerstörung von Kunstwerken durch die Anhänger eines völkermörderischen Präsidenten». Die gebürtige Brasilianerin war nach eigenen Angaben Zeugin einer Veranstaltung, die von einigen Geschäftsleuten – die sich dem Ergebnis der Wahlurnen widersetzen wollten – inszeniert wurde. Luigi, ein Brasilianer, der in Luxemburg geboren wurde, wo er 30 Jahre lang lebte, bevor er in sein Heimatland zurückkehrte, ist ebenfalls der Meinung, dass «das Chaos von einigen Leuten verursacht wurde, die Bolsonaro treu ergeben und noch im Amt sind. Ein Putschversuch mit der Anzahl von 1500 Personen ist für brasilianische Verhältnisse einfach zu niedrig».