Von kurz bis lang : Die drei angesagtesten Männerfrisuren 2022

An den Seiten kurz, oben etwas länger: Bis vor wenigen Jahren schien die große Mehrheit der Männer diesem Haarschnitt auf ewig treu zu bleiben. Verübeln kann man es ihnen nicht. Der klassische Kurzhaarschnitt ist das Äquivalent zum kleinen Schwarzen – gepflegt passt er zu allem und ist gleichzeitig einfach zu stylen.

Das Problem: Der Schnitt schreit nicht gerade nach Individualität. Ein möglicher Grund, warum er 2022 vermehrt zur Seltenheit wird. Marc Menden, Inhaber des Salons mad Hairstyling, verrät, wie die Trendfrisuren in diesem Jahr stattdessen aussehen.

Mehr Mut bei Männern

«Momentan geht viel. Ich würde sogar sagen, Männer sind aktuell mutiger als Frauen, wenn es um Haare geht», verrät der Haar-Spezialist im Interview. «Sie stylen mehr, tragen gern längere Haare, wagen sich an Farbe und auch richtige Schnitte.» Was Marc Menden damit meint? «Plötzlich haben wir viel mehr Kunden. In einem Barbershop können oft nur Schnitte mit der Maschine umgesetzt werden. Mit einer längeren Mähne wird es da schnell schwierig.»