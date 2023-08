Luxemburg: Die dritte Indextranche steht in den Startlöchern

Diese Indextranche wird zusammen mit den anderen jedoch Kosten für die Unternehmen verursachen, und die Tripartite von Anfang März hatte ein Ausgleichssystem seitens des Staates beschlossen, um die Kassen von Unternehmen zu entlasten, die sich in der aktuellen Situation bereits in Schwierigkeiten befinden.

Senkung der Beiträge

Die luxemburgische Wirtschaft ist bereit für die neue Lohnindexierung, da das Gesetz zu diesem Punkt des Tripartite-Abkommens am Samstag in Kraft getreten ist, so die Regierung in einer Pressemitteilung. Der Text, der am 26. Juli angenommen worden war, sieht eine Senkung der Beiträge zur Gegenseitigkeitsversicherung der Arbeitgeber in Höhe des auszugleichenden Betrags vor, erinnert die Regierung.