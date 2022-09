Handwerkskammer Luxemburg: Die E-Mobilität kommt nicht in Schwung

Es ist eine der wichtigsten Branchen des Landes: 100.000 Menschen arbeiten in Luxemburg im Handwerk. 8000 Unternehmen gehören zu diesem Bereich. Unter 1300 von ihnen führte die Handwerkskammer Luxemburg (CDM) eine Umfrage durch. Der Weg zur Elektromobilität scheint «mit Hindernissen gepflastert». Das erklärt die Werte: 91% der Autos und 99% der Lieferwagen nutzen nach wie vor Verbrennungsmotoren.

Tom Wirion, Direktor der Handwerkskammer, erklärt: «Hindernis Nummer eins sind die Kosten der Investition, sagen 77 Prozent der befragten Handwerker». Die Umfrage war in Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen Automobilclub (ACL) durchgeführt worden. «Der Preis für einen elektrischen Lieferwagen ist bis zu 20 Prozent höher als bei einem mit Verbrennungsmotor». Bei den Lastwagen sei das Angebot «sehr begrenzt», da es bis zum heutigen Tage nicht einen einzigen zu 100 Prozent elektrischen LKW gibt, der eine luxemburgische Zulassung trägt.

Gibt es Alternativen zum Elektromotor?

58 Prozent der befragten Unternehmen erwähnen, unter anderem, dass es auf der Arbeitsstelle keine Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gebe. In dem Zusammenhang begrüßen ACL und CDM eine im vergangenen Juli von der Regierung angekündigte Regelung. Der zufolge sollen Unternehmen, die in Ladestationen für E-Fahrzeuge investieren wollen, finanzielle Hilfen erhalten. «Eine Firma, die eine ‹intelligente› Zapfsäule installieren will, muss derzeit zwischen 1500 und 2000 Euro dafür ausgeben, und 2000 Euro für eine ‹nicht intelligente›», legt Tom Wirion dar.