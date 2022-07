Luxemburg : Die Eiffelturm-Miniatur auf der Place de Paris ist ein Hit

Seit einigen Tagen thront ein Nachbau des Eiffelturms auf der Place de Paris in Luxemburg-Stadt, nur wenige Schritte vom Café Le Paname entfernt. Die 14-Meter-Stahlkonstruktion ist ein Magnet: Niederländische Pfadfinder, Flüchtlinge aus der Ukraine, eine dänische Familie oder Verliebte, die sich in alle möglichen Posen werfen, um ihren Moment vor dem Turm in den sozialen Netzwerken zu verewigen, trifft man davor.