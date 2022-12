Luxemburg: Die Eisenmetropole gewinnt als Kulturhauptstadt 2022 etwa 119.000 Besucher

«118.944 Besucher zählten die Veranstaltungen, die speziell mit der Stadt Esch-Alzette während des Europäischen Kulturjahres organisiert wurden», freute sich Bürgermeister Georges Mischo am Dienstagmorgen. Die Eisenmetropole zog ihre eigene Bilanz von Esch2022 , die sie trotz der Einschränkungen durch Covid als «sehr positiv» bewertete.

Weitere Aktionen der Stadt, die das Jahr prägten, waren die « Francofolies » (15.000 Besucher), die «Konschthal» (12.533 Besucher), die « Pride » (12.500 Besucher), der Skulpturenweg (10.000 Besucher), das ehemalige Kino Ariston (6.000 Besucher), das «Bridderhaus» (1911 Besucher) und «SI' Esch» (1000 Besucher). Die Stadt argumentiert mit erheblichen touristischen Auswirkungen. «Die vollständigen Zahlen werden wir im März haben», merkt Georges Mischo an. «Im Sommer wurde unser Informationsdienst mit Anfragen überhäuft. Die Gastronomen haben uns mitgeteilt, dass ihre Lokale voll seien. Die Zahl der Hotelübernachtungen sei stark gestiegen.»

Was die Fortsetzung betrifft, «wird 2023 ein Aufruf zur Einreichung von Projekten veröffentlicht», erinnert die Stadt hinsichtlich der Bedenken des gemeinnützigen Vereins «Richtung22». Dieser sorgte sich um die künftige finanzielle Unterstützung der lokalen Vereine, die sich für Esch2022 eingesetzt haben. Insgesamt wird die Stadt für Esch2022 «10,1 Millionen Euro plus etwa 40 Millionen für den Erwerb und die Renovierung von Infrastrukturen» ausgegeben haben, so Georges Mischo.