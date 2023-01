Euro Meet 2023: Die Elite des Schwimmsports kehrt in die Coque zurück

Einige der weltbesten Schwimmer werden an diesem Wochenende wieder in den Becken der Coque ihre gewohnten Bahnen ziehen. Das Euro Meet, das zwei Jahre in Folge wegen Corona abgesagt werden musste, startet am heutigen Freitag. Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Medaillengewinner der Olympischen Spiele, der Weltmeisterschaften und der Europäischen Spiele dabei: der Engländer Ben Proud, der Italiener Thomas Ceccon, der Japaner Yu Hanaguruma oder die Amerikanerin Paige Madden, um nur einige zu nennen.