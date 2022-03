Luxemburg - Die emotionale Ankunft ukrainischer Flüchtlinge

Emotionen pur: Unter tosendem Applaus sind am Sonntagabend etwa 40 ukrainische Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Niederkerschen angekommen. Sie wurden von Gastfamilien und Freiwilligen des Vereins Slava Ukrainy Luxembourg in Empfang genommen.

Fünf Tage zuvor war der Bus am vergangenen Montag in Kockelscheuer gestartet – vollgepackt mit Material und Lebensmitteln – und kehrte nun nach einer anstrengenden Reise zurück, nachdem die Flüchtlinge in Polen, an der ukrainischen Grenze und in Rumänien eingesammelt wurden. Noch am Sonntagabend sollten sie bei ihren Gastfamilien unterkommen. «Wir werden ihnen erst einmal Ruhe und Trost spenden», sagten Sarah und Francois, die in der Hauptstadt wohnten und eine Mutter mit ihrem Sohn aufnehmen werden.