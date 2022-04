Luxemburg – Die Entbindungsstation des CHdN soll bald wieder öffnen

ETTELBRÜCK – Ein gemeinsames Konzept der Krankenhäuser CHL und CHdN in Luxemburg soll die neonatale Versorgung auch am CHdN gewährleisten, sodass die Entbindungsstation des CHdN bald wieder öffnen kann.

Pexels

Die Entbindungsstation des Centre Hospitalier du Nord (CHdN) in Ettelbrück soll bald wieder öffnen können. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest, soll aber so schnell wie nur möglich bekannt gegeben werden, wie die Ministerien für Gesundheit und soziale Sicherheit am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Demnach wurde das Konzept des CHdN und des Centre hospitalier du Luxembourg (CHL) von den Ministerien für Gesundheit und soziale Sicherheit genehmigt, da es eine Reihe von Maßnahmen beinhaltet, die die neonatale Versorgung im CHdN sicherstellt.

«Für mich ist es eine Priorität, die beste Betreuung für schwangere Frauen zu gewährleisten und keinen Patienten zurückzulassen», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert und dankte den Krankenhäusern für ihre Flexibilität und Kooperation.

«Die Auslastung unserer Entbindungsstation ist bereits sehr hoch.» Centre hospitalier du Luxembourg (CHL)

Die Entbindungsstation des CHdN hat den Auftrag, Schwangerschaften mit geringem Risiko aufzunehmen. Da es dennoch zu Notfällen kommen kann, legt das Konzept die Rolle des Anästhesisten und der Hebamme in diesen Situationen fest – ebenso wie die Teleexpertise mit dem CHL oder die Verlegung in die Intensivneonatologie des CHL. Solange die Entbindungsstation geschlossen ist, können Frauen, bei denen die Wehen einsetzen, die Nummer 112 anrufen, und in Begleitung einer Hebamme einen Krankenwagen nehmen.