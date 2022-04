Luxemburg : Die Entbindungsstation in Ettelbrück ist nicht bedroht

ETTELBRÜCK – Das Centre hospitalier du Nord dementiert Berichte über eine drohende Schließung der Entbindungsstation.

«Die Entbindungsstation in Ettelbrück droht in den nächsten Tagen wegen eines Mangels an Kinderärzten geschlossen zu werden», behauptet der Abgeordnete André Bauler (DP) am Freitag in einer parlamentarischen Anfrage an die LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Das Krankenhausgesetz verpflichtet eine Entbindungsstation wie die in Ettelbrück, einen Facharzt für Pädiatrie für die Betreuung des Neugeborenen anzustellen.

Kein Grund zur Panik für die Entbindungsstation in Ettelbrück, in der jedes Jahr etwa 800 Neugeborene das Licht der Welt erblicken: «Der Dienst ist mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Betreuung gewährleistet», heißt es aus dem Centre hospitalier du Nord (CHdN), zu dem die Entbindungsstation gehört. Letzteres erklärt, über ein Team aus Fachärzten «die Kontinuität der Betreuung» aufrechterhalten zu können.

In Luxemburg besteht zwar ein Mangels an spezialisierten Kinderärzten, allerdings ist dies ein nationales Problem. Die Krankenhäuser arbeiten mit dem Gesundheitsministerium zusammen, um eine Lösung zu finden. In der Zwischenzeit können Familien, die in den kommenden Tagen und Wochen Nachwuchs erwarten, beruhigt in die Entbindungsstation in Ettelbrück gehen, versichert das CHdN.