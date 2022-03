Luxemburg - Die Entwürfe zum neuen Jugendstrafrecht und zur Jugendschutzreform stehen

«Auch wenn es um ein und denselben Minderjährigen geht, sind Situationen, in denen er eine Straftat begeht, und Situationen, in der er als Minderjähriger besonderen Schutz benötigt, völlig unterschiedlich», erklärt Sam Tanson (Déi Gréng). Die Gesetzentwürfe, die am Dienstagmorgen von der Justizministerin und dem Minister für Bildung, Kinder und Jugend, Claude Meisch (DP), vorgestellt worden sind, sollen eine klare Unterscheidung zwischen diesen Fällen schaffen.