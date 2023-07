LUXEMBURG – 74 Prozent der diesjährigen luxemburgischen Abiturienten und Abiturientinnen haben nach der Sommersession ihren Abschluss in der Tasche. Wie das Bildungsministerium am heutigen Montag mitteilt, ist das ein Prozent weniger als im Vorjahr.

«Premières-Examen» : Die Erfolgsquote an luxemburgischen Sekundarschulen sinkt leicht

Die weiblichen «Primaner» schnitten insgesamt etwas besser ab als die männlichen. Vincent Lescaut

Das Bildungsministerium hat am Montag die Ergebnisse der Sommersession der Abschlussprüfungen luxemburgischer Sekundarschulen veröffentlicht. Demnach ist die Erfolgsquote im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 74 gefallen. Bei der Zählung wurden die staatlichen Lyzeen, die privaten Gymnasien, die nach luxemburgischen Lehrplänen unterrichten, die Schulen des zweiten Qualifikationswegs (Abendschule und eBac) sowie das Schengen-Lyzeum in Perl berücksichtigt.

2127 Schülerinnen und 1613 Schüler nahmen an den Abschlussprüfungen teil, 2783 der insgesamt 3740 «Primaner» mit Erfolg. 559 (15 Prozent) Schülerinnen und Schüler konnten in der Sommersession nicht überzeugen und dürfen im September nochmal antreten. 2022 waren 16 Prozent der Primaner in dieser Situation. Elf Prozent müssen das Abschlussjahr wiederholen, zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

81 Prozent Erfolgsquote in der klassischen Sekundarschule (Enseignement secondaire classique, ESC)

In den klassischen Lyzeen sank die Erfolgsquote im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 81. Zwölf Prozent der Schülerinnen und Schüler müssen im Herbst erneut antreten (elf Prozent in 2022) und sieben Prozent haben die «Première» nicht bestanden (sechs Prozent in 2022).

69 Prozent Erfolgsquote in der allgemeinen Sekundarschule (Enseignement secondaire général, ESG)

In der allgemeinen Sekundarschule ist ein leichter Anstieg der Abschlüsse zu vermerken. In 2023 bestanden 69 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Prüfungen der Sommersession. In 2022 waren es «nur» 68 Prozent. 18 Prozent müssen eine oder mehrere Prüfungen im Herbst und 14 Prozent das gesamte Jahr wiederholen. Im Vorjahr lagen diese Quoten bei elf bzw. sechs Prozent.

Ergebnisse nach Geschlecht

In den klassischen Sekundarschulen schnitten die weiblichen Absolventen (88 Prozent) etwas besser ab als die männlichen (81 Prozent). In den allgemeinen Sekundarschulen lag die Quote für beide Geschlechter bei 96 Prozent.

155 «exzellente» Abschlüsse

Sechs Prozent der Abschlüsse betrugen die Bewertung «exzellent», was ein Anstieg um zwei Prozent im Vorjahresvergleich bedeutet. Um diese Auszeichnung zu bekommen, müssen die Schülerinnen und Schüler eine Gesamtnote von mindestens 52 Punkten auf 60 erhalten. Dieses Prädikat wurde 129 Absolventinnen und Absolventen im ESC und 26 im ESG verliehen.