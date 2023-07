Lippen, Nase, Brüste: Die erstaunliche Transformation von Carmen Geiss

An Karneval Mitte der 80er-Jahre probiert sie sich bereits einmal an einer blonden Mähne aus. Wenig später wird aus der Perücke Realität.

«Roooobääärt!» – Der unverkennbare Schrei von Carmen Geiss ist aus der Kult-Doku-Soap «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» nicht wegzudenken. Seit 2011 lässt sich die Millionärsfamilie von den TV-Kameras begleiten. Ob in ihrer Wahlheimat Monaco, in den Ferien an Luxus-Hotspots oder beim Schippern auf der Jacht über die Weltmeere, ihre Fans sind stets dabei. Das Gleiche gilt für Social Media. Dabei bleibt keine Veränderung am Aussehen der Familie von der Community ungesehen. Vor allem Carmen bekommt das genaue Auge in der Kommentarspalte zu spüren. Doch für die 58-Jährige kein Problem, denn ihr Motto lautet ohnehin: Ehrlichkeit.