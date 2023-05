Streamingstarts: Die erste finnische Netflix-Serie kreist um tanzende Brüder

«Dance Brothers»

Doch die Crux: Der Erfolg bleibt leider aus und so kommen sie nur knapp über die Runden. Also beschließen Roni und Sakari einen Club zu eröffnen, um mehr Geld zu verdienen und sich ihren Traum auf diesem Weg finanzieren zu können.

Der Plottwist

Der Club läuft zwar gut, doch womit Roni und Sakari nicht gerechnet haben: Zwischen den Brüdern gibt es Streitigkeiten und sie haben plötzlich andere Vorstellungen davon, wie ihre Zukunft aussehen soll – der eine glaubt an den Club, der andere ans Tanzen.

Mit «Dance Brothers» schickt Netflix seine erste finnische Originalserie an den Start, sie besteht aus zehn Folgen à zwanzig Minuten.

Das sagt der Produzent

«Dies ist ein besonderes Projekt, nicht nur weil es eine einzigartige Interpretation des Tanzgenres ist, sondern weil wir eine Serie geschaffen haben, die das Beste der finnischen Kreativität auf allen Ebenen zeigt», sagt der Produzent Max Malka in einem Statement bei Netflix.

«Tiny Beautiful Things»

Auch Clares Laufbahn als Schriftstellerin hat nicht geklappt – irgendwie fühlt sich gerade alles aussichtslos an. Ausgerechnet jetzt wird Clare angefragt, als Autorin die Kolumne «Dear Sugar» zu übernehmen, in der sie Ratschläge fürs Leben liefern soll.

Clares Entscheidung

Zwar sieht sie sich absolut nicht in der richtigen Position, um einen guten Rat zu geben und Trost zu spenden – doch sie nimmt den Job trotzdem an und entdeckt dabei neue Seiten an sich selbst.