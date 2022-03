Wahlen in Spanien : «Die EU wird unser wichtigster Partner sein»

Die Ergebnisse Kommunalwahlen am Sonntag werden in Katalonien mit Hochspannung erwartet. Warum, erklärt ein Vertreter der katalanischen Regierung.

Am Sonntag finden in Katalonien Kommunalwahlen statt. Die letzten Umfragen zeigen einen deutlichen Trend zum Erfolg der Protestpartei Ciudadanos («Bürger»).

Die Partei wurde in Barcelona gegründet und spricht sich für eine liberale Wirtschaftspolitik aus. Sie kämpft gegen Korruption und Bürokratie — aber auch gegen die Unabhängigkeit der Region Katalonien. Zu diesem Thema positioniert sich Ciudadanos äusserst extremistisch: Sie will den Katalanen sogar verbieten, über deren Autonomie abzustimmen.

Unsere Partnerseite 20 Minuten sprach mit dem Vertreter der katalanischen Regierung in Frankreich und der Schweiz, Martí Anglada, über den eindringlichen Wunsch eines Teils der katalanischen Gesellschaft, sich von Spanien zu trennen.

Herr Anglada, warum will Katalonien die Unabhängigkeit? Es ist eine kulturelle Frage. Katalonien hat eine eigene Kultur und Sprache, die im aktuellen politischen Rahmen in Spanien nicht genug Anerkennung finden. Die Unabhängigkeit würde uns erlauben, unsere Kultur vor den zentralisierenden Angriffen zu beschützen.

Ein weiterer Grund ist die Kluft zwischen Katalonien und der Regierung in Madrid. Nachdem im Jahr 2010 das Verfassungsgericht unser Autonomiestatut von 2006 als verfassungswidrig eingestuft hatte, wurde das Vertrauen gebrochen. Unsere Hoffnung, dass wir einen katalanischen Staat innerhalb des spanischen Staates haben können, starb mit diesem Urteil.

Was unterscheidet Katalanen von Spaniern? Wir sind sehr verschieden. Der Spanier verwaltet gerne. Wir Katalanen hingegen sind Händler. Wir haben eine ganz andere Vision, was Macht angeht.

Warum sind die Wahlen am Sonntag so wichtig für die Katalanen? Auf der einen Seite steht die bisher regierende Partei Convergencia i Unió und Esquerra Republicana de Catalunya, die die Unabhängigkeit befürworten. Auf der anderen Seite stehen zwei neue politischen Kräfte wie Podemos und Ciudadanos und die beiden großen Parteien Partido Popular PP und die Sozialistische Arbeiterpartei PSOE, die sich klar gegen die Unabhängigkeit der Region aussprechen. Diese Wahlen gelten also als Stimmungsbarometer für die Parlamentswahlen vom 27. September.