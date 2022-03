Comeback von CR7 bei ManU : Die Euphorie ist der Ernüchterung gewichen

Zwar ist Ronaldo der erfolgreichste Torschütze bei Manchester United, doch zuletzt traf er seltener. Beim Rekordmeister erhoffte man sich mehr.

Cristiano Ronaldo beschwor den Teamgeist bei Manchester United. «Wir stehen zusammen», schrieb der Superstar am Wochenende nach dem 4:2-Sieg seines Teams bei Leeds United auf Twitter und Instagram, wo er fast eine halbe Million Follower hat. «Ein sehr wichtiger Premier-League-Sieg, bevor wir unseren Fokus auf die Champions League legen und uns auf den Weg nach Madrid machen.» Vor dem Spiel bei Atlético am Mittwoch (21.00/DAZN) brodelt es aber angeblich im Umfeld des englischen Rekordmeisters. Auch wegen Ronaldo, der in Leeds an keinem Tor beteiligt war.