47 Personen verwarnt : Police Grand-Ducale kontrolliert auch Radfahrer

LUXEMBURG – Wie für andere Verkehrsteilnehmer gelten auch auf Zweirädern Verkehrsregeln: Die Police Grand-Ducale hat das nach Angaben des Minister für Innere Sicherheit verstärkt kontrolliert und dabei monatlich ein paar Verstöße festgestellt.

Viel Fahrradfahrer in Luxemburg «übersehen» oft das Rot der unliebsamen Ampeln.

Der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox, erinnert in einer parlamentarischen Antwort an den Piratenabgeordneten Sven Clement daran, dass die Straßenverkehrsordnung von jedem Verkehrsteilnehmer eingehalten werden muss. Nur so könne man vor schweren Unfälle vorbeugen und Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger bestmöglich schützen.