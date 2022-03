Harvey Weinstein : Die Fakten zum Hollywood-Skandal

Der Albtraum nimmt kein Ende: Immer mehr Filmstars distanzieren sich von Produzent Harvey Weinstein, seine Frau hat ihn verlassen. Ein Überblick.

Die Vorwürfe:

In mindestens acht Fällen soll der 65-Jährige Frauen sexuell belästigt haben, wie zunächst die «New York Times» enthüllte. Nun berichtet «The New Yorker» zusätzlich, Weinstein habe in mindestens drei weiteren Fällen Frauen zum Oralverkehr gezwungen.

Die Reaktion:

Harvey Weinstein gibt zu, sich gegenüber Kolleginnen «unangemessen» verhalten zu haben. Er entschuldigte sich zudem für sein «Benehmen in der Vergangenheit» und wolle seine «Dämonen» in den Griff bekommen, teilte er mit. Auf konkrete Anschuldigungen ging er nicht ein. Seine Sprecherin hält fest: «Alle Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex werden von Mr. Weinstein kategorisch dementiert.»

Das Tonband:

«The New Yorker» hat auf seiner Website einen polizeilichen Audio-Mitschnitt vom März 2015 veröffentlicht (Video unten). Dort ist zu hören, wie Weinstein das damals 22-jährige Model Ambra Battilana Gutierrez in einem New Yorker Hotel drängt, ihm Gesellschaft zu leisten, während er duscht. Immer wieder sagt die junge Frau: «Ich möchte das nicht!» Als sie fragt, wieso er am Vortag ihre Brüste berührt habe, antwortet Weinstein: «Das tut mir leid, bitte komm rein. Ich bin an solche Dinge gewöhnt.»

Die Ehefrau:

Weinsteins Gattin Georgina Chapman (41) hat sich mittlerweile von ihm getrennt. «Ich habe mich dazu entschlossen, meinen Mann zu verlassen», teilte sie in einem Statement dem Magazin «People» mit. Chapman ist seit 2007 mit Weinstein verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Erst ein paar Tage zuvor erklärte Weinstein, seine Frau stehe hinter ihm. Nun sagt sie: «Ich fühle mit all den Frauen, denen durch diese unverzeihlichen Taten unglaublicher Schmerz zugefügt wurde.»

Der Aufschrei:

Zunächst verhielt sich Hollywood verdächtig ruhig. Erst allmählich kam Empörung auf. So nennt Kate Winslet Weinsteins Verhalten in der «Variety» «skandalös und sehr, sehr falsch». George Clooney sagt zu «The Daily Beast»: «Es ist unentschuldbar!» Leonardo DiCaprio schreibt auf Facebook: «Es gibt keine Entschuldigung für sexuelle Übergriffe.»

Die Verteidiger:

Verständlicherweise stehen nicht mehr viele Prominente hinter Weinstein. Eine der wenigen ist Schauspielerin Lindsay Lohan. In einem unterdessen wieder gelöschten Instagram-Video gab sie zu Protokoll: «Harvey tut mir sehr leid. Ich glaube, was gerade passiert, ist nicht richtig.»

Der Verdacht:

In Hollywood soll Weinsteins unappetitliches Verhalten seit Jahren bekannt gewesen sein. Ronan Farrow, Autor des «New Yorker» und Sohn von Woody Allen, schreibt, das Benehmen des Star-Produzenten sei in der Szene «ein offenes Geheimnis» gewesen. Mehr als ein Dutzend Ex-Mitarbeiter Weinsteins hätten davon gewusst. Farrow nennt dies eine «Kultur der Komplizenschaft». Schauspielerin Lena Dunham vermerkt in einem Essay für die «New York Times» außerdem, die Übergriffe seien «ein Mikrokosmos dafür, was seit jeher in Hollywood geschieht».

Die Satire:

Nur wenige amerikanische Late-Night-Talker haben das Thema bis dato aufgegriffen. Stephen Colbert nannte Weinstein den «lebenden Shrek». Zum Gerücht, wonach dieser eine Reporterin dazu gezwungen haben soll, dabei zuzusehen, wie er in eine Topfpflanze onaniert, spottet der 53-Jährige: «Wenn ihr im Hause Weinstein je zum Abendessen eingeladen seid, vermeidet frischen Basilikum!» John Oliver nahm sich der Geschichte ebenfalls an.

Weinstein bedrängt Model Gutierrez (Quelle: Youtube).

Stephen Colbert und die Weinstein-Satire (Quelle: Youtube/CBS).