Openair-Saison: Die Festival-Trends 2022 sind auch praktisch

Dieser Look von Vanessa Hudgens ist zwar nichts für ein verregnetes Wochenende, doch angenehm kühl, wenn die Sonne herunter prallt.

Der Festival-Sommer hat begonnen. Die Styles bei den verschiedenen Openairs sind wohl so unterschiedlich wie deren Line-Ups. Wir zeigen dir drei Festival-Trends, die auch nützlich sind.

Cowboy-Boots gegen den ersten Regen

Schon im Frühling sahen wir an den Stars Cowboyhüte . Accessoires wie aus einem Western-Film begleiten die Füße in Form von Cowboy-Boots jetzt auf die Festivalwiese. Schauspielerin Sydney Sweeney wählt zum Coachella-Outfit schwarze Cowboy-Stiefel.

Dua Lipa ist mit Cowboy-Boots in Lissabon unterwegs.

Belt-Bag für deine Must-Haves

Klar, eine Gürtel- oder Bauchtasche ist jetzt nicht gerade der Inbegriff von Sexappeal. Manche mögen vielleicht an die Menschen denken, die in den 90ern auch ihr Nokia mittels Gürteltasche herumtrugen. Doch gerade für Club- und Festivalbesuche empfiehlt sich das Accessoire: So hast du Handy und Karten gleich griffbereit und die Hände frei für High-Fives und Getränke.