Weihnachtsbaum eingetroffen : Die Festtagsvorbereitungen in Luxemburg haben begonnen

Weihnachten ist zwar erst in 53 Tagen, aber die Landeshauptstadt ist bereits jetzt in Festtagsstimmung: Am heutigen Mittwoch wurde der traditionelle Weihnachtsbaum im Herzen der Hauptstadt aufgestellt. Der zwölf Meter hohe Baum kommt direkt aus Beckerich, wie die Stadt Luxemburg auf Anfrage von L'essentiel mitteilt.