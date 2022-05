Luxemburg : Die Förderprogramme von Luxinnovation werden angepasst

Vergangenes Jahr haben 424 Unternehmen von dem Förderprogramm «Fit 4» profitiert. Nun hat die Luxinnovationnationale Agentur für Innovation am Montag angekündigt, dass die Unterstützung für Unternehmen zwar fortgesetzt wird – jedoch auf eine andere Art und Weise. Mithilfe von Experten-Ratschlägen soll es Firmen dank des Förderprogramms gelingen, «ihre Gesamteffizienz im Rahmen innovativer, nachhaltiger und auf die digitale Transformation ausgerichteter Ansätze zu verbessern», heißt es in einer Pressemitteilung. «Es ist von entscheidender Bedeutung, den Herausforderungen, die die digitale Transformation und die nachhaltige Entwicklung sowohl für die Unternehmen als auch für die Volkswirtschaft darstellen, so gut wie möglich entgegenzustehen», so der Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP).

Derzeitige Krisen werden berücksichtigt

Die jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen hatten die Neugründung der «Fit 4»-Programme zur Folge. «Die Veränderungen in diesen Programmen stehen im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Diese haben unsere Unternehmer schwer getroffen», so Franz Fayot. Außerdem erwähnt er die Herausforderungen «der Cybersicherheit und der künstlichen Intelligenz», die bereits berücksichtigt worden seien und denen in den nächsten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt werden sollen. Die zum Teil namentlichen Neuerungen spiegelten «die politischen Prioritäten Luxemburgs, aber auch die internationalen Prioritäten wider, an die wir uns anpassen müssen», so der Verkehrsminister.