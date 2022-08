Luxemburg: Die Fortuna Bank wird ihre Geschäftstätigkeit einstellen

Die Fortuna Bank kündigt am Montagmorgen die «schrittweise und mittelfristige Einstellung» ihrer Bankaktivitäten an. Den Kunden der 1920 gegründeten luxemburgischen Genossenschaftsbank wird in den kommenden Wochen ein «vereinfachtes und schnelles Verfahren» angeboten, um zur Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat (Spuerkess) überzuwechseln.