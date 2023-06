Festival in Luxemburg: Die Francofolies erreichen neue Dimensionen

DJ Snake wird aller Wahrscheinlichkeit nach einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Die Festivalveranstalter haben die Messlatte auch dieses Jahr wieder sehr hoch gehängt. Mit DJ Snake am Freitag, Orelsan am Samstag und Angèle am Sonntag stehen die Headliner des Festivals in den Startlöchern. Der 36-jährige DJ Snake zählt zu den größten französischen Stars der Elektroszene. Im Juni 2022 spielte er vor 60.000 Fans im Parc des Princes.

Der französische Rapper Orelsan aus der Normandie und der belgische Popstar Angèle treten zum ersten Mal in Luxemburg auf. Orelsan verkaufte 2021 mit seinem vierten Album «Civilisation» die meisten Platten in Frankreich. Seine Tour ist komplett ausverkauft. Die 27-jährige Angèle triumphierte mit ihrer «Nonante-Cinq Tour».

Vergangenes Jahr zählte das Festival insgesamt 15.000 Zuschauer an vier Tagen. Doch dieses Jahr erwarten die Francos 9.000 Musikenthusiasten pro Tag. Mehrere Gigs sind sicherlich einen Besuch auf dem «Gaalgebierg» wert: Die französischen Acts Voyou, La Femme und Jeanne Added am Freitag, der Rapper Gazo und Hip-Hopper Josman am Samstag oder Louise Attaque, Izia und Disiz am Sonntag.

Im Escher Theater zeigen Bernard Lavilliers und Englbrt am Samstag ihr Können, während die junge Zaho de Sagazan und Pop-Artist Émili Simon am Sonntag für Stimmung sorgen. In der KuFa ertönt am Samstag Techno von Vitalic.