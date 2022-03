«Pausenstreik» im LTMA : Die Fronten verhärten sich

PETINGEN - Die Schüler des LTMA protestieren weiterhin gegen die Pflicht, das Schulgebäude in den Pausen zu verlassen.

Die Schüler des LTMA weigerten sich auch am Freitagmorgen, während der Pause das Gebäude zu verlassen, wie es in der Schulordnung vorgesehen ist.

Die am Donnerstag auf Facebook gestartete Protestbewegung der Schüler des LTMA sprengt mittlerweile den Rahmen der Schule. Gegenstand der Kontroverse: die Verpflichtung für Schüler, das Gebäude während der Pause um 10.00 Uhr zu verlassen, wie es die neue Schulordnung vorsieht. Eine Anforderung, welche die Schüler als nicht gerechtfertigt erachten, vor allem bei schlechtem Wetter.

«Diese Verpflichtung gilt nicht nur für das LTMA, sondern sie ist im Artikel 9 der betreffenden großherzoglichen Verordnung vorgesehen», erklärte Schuldirektor Edgar Müller am Freitag gegenüber L’essentiel Online. Darüber hinaus sehe diese Regelung vor, dass die Schüler während einem Unwetter das Recht hätten, im Gebäude oder im überdeckten Vorhof zu bleiben. Bei rund 2000 Schülern sei aber dieser Raum zu klein, um alle aufzunehmen, weshalb man aus Sicherheitsgründen auf den Hofgang bestehe. Im Fall einer Schlägerei oder einer Massenpanik sei es auf engem Raum für die Aufseher unmöglich, schnell genug einzugreifen.

Ein Argument, das die Schüler nicht zufriedenzustellen scheint, da ein Treffen von Schülervertretern und Schulleitung am Freitag ohne Kompromissfindung zu Ende ging. Wie bereits am Donnerstag weigerten sich winige Schüler daher geweigert, das Gebäude während der Pause am Freitagmorgen zu verlassen und wollen «weitermachen, bis der Schulleiter seine Meinung ändert.» Kommende Woche ist ein weiteres Treffen zwischen den beiden Parteien geplant.