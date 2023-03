Tauender Permafrost: Die Gefahr aus dem eiskalten Boden – Urzeit-Viren wiederbelebt

Doch durch den Klimawandel tauen diese Böden auf, es entstehen teilweise riesige Löcher, weil Methanblasen entweichen. Und auch Urzeit-Erreger werden freigelegt, die sich reaktivieren lassen, wie Forschende vom Centre National de la Recherche Scientifique in Marseille berichten.

In ihnen eingeschlossen überdauern die Überreste von Tieren oder Pflanzen Jahrtausende fast unverändert – und mit ihnen auch die Bakterien und Viren, die sie einst in sich trugen. (Im Bild: das russische Dorf Krasnoyarsk)

Rund ein Viertel der Nordhalbkugel ist von gefrorenem Boden bedeckt. Zumindest noch, denn die globale Erwärmung lässt ihn auftauen . Mit Folgen: Der Rückgang des sogenannten Permafrosts verstärkt nicht nur den Treibhauseffekt. Taut er auf, können auch uralte und bisher unbekannte Bakterien und Viren auftauen, so die Befürchtung von Fachleuten. Darunter auch solche, die zum Zeitpunkt des Einfrierens noch infektiös waren.

Welche Gefahr nach Zehntausenden Jahren im eiskalten Boden von ihnen ausgeht, haben Forschende um Jean-Marie Alempic vom Centre National de la Recherche Scientifique in Marseille untersucht. Dem Team gelang es, 13 bislang unbekannte Virentypen aus entsprechenden Proben nachzuweisen und wiederzubeleben . Ihre zunächst als Preprint (siehe Box) veröffentlichten Erkenntnisse sind nun im Fachjournal «Viruses» erschienen.

Die französischen Forschenden isolierten die 13 Viren aus sieben Permafrostproben und zwei Wasserproben aus sibirischen Flüssen. Drei der Viren – Megavirus mammoth, Pithovirus mammoth und Pandoravirus mammoth – wurden in 27.000 Jahre alter versteinerter Mammutwolle gefunden. Ein weiteres wurde in den gefrorenen Eingeweiden eines alten sibirischen Wolfs entdeckt.

Prähistorische Erreger produzieren frische Viruspartikel

Auftauen, Untersuchung und Reaktivierung der Urzeit-Erreger – all das erfolgte in einer geschlossenen Laborumgebung, um eine Ausbreitung zu verhindern. Anschließend infizierten die Forscher Amöbenzellen mit den neu erweckten Viren. Obwohl sie bis zu 50.000 Jahre alt waren, konnten sich einige der «Zombie-Viren» in den Amöben vermehren, sodass sie aufplatzten und frische Viruspartikel freisetzten.