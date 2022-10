Luxemburg: «Die Gefahr, dass Armut zunimmt, ist sehr real»

Das Armutsrisiko ist 2021 angestiegen. Editpress (Symbolbild)

«Die Gefahr, dass Armut und Ungleichheit in Luxemburg zunehmen, ist sehr real». So lautete das Fazit von Serge Allegrezza, Direktor des Statistikinstituts Statec, als er am Freitag den Bericht «Travail et cohésion sociale» vorgestellt hat. Ursächlich sei die Energiekrise durch den Krieg in der Ukraine und die sich damit verringernde Kaufkraft der Bevölkerung.

«Die jüngsten Prognosen zeigen, dass die Energiearmut im Jahr 2022 stark ansteigen wird», so Allegrezza. Mehr Personen werden also Schwierigkeiten haben, die Energieversorgung mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten. Drei Prozent der im Großherzogtum ansässigen Haushalte werden demnach unter Berücksichtigung der beschlossenen Maßnahmen der Tripartite in diesem Jahr davon betroffen sein.

Bereits im vergangenen Jahr ist laut Statec das Risiko für sogenannte «multidimensionale Armut» gestiegen. Die Gefährdungsquote, die Armut beim Einkommen, Konsum und Vermögen berücksichtigt, stieg 2021 von 5,6 Prozent auf 7,3 Prozent. «Junge Menschen, Arbeitssuchende, Inaktive, Mieter, Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern und Menschen mit niedrigem Bildungsniveau sind stärker von dieser multidimensionalen Armut betroffen», sagte Serge Allegrezza.

Statec