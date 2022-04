Jetzt wirds teuer : Die Geissens werden gleich doppelt in der Schweiz geblitzt

Robert und Davina Geiss sind bei ihrem Roadtrip durch die Schweiz geblitzt worden, weil sie zu schnell gefahren sind. Die hohen Bußen scheinen die beiden abgeschreckt zu haben.

Mit dem Auto durch die Schweiz zu fahren, klingt vorerst nach einem netten Roadtrip. Doch der kam Robert (58) und Davina (18) Geiss jetzt teuer. Die beiden haben offenbar vergessen, dass in der Schweiz – anders als in Deutschland – eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der gesamten Autobahn gilt. So wurden sowohl der 58-Jährige als auch die 18-Jährige unabhängig voneinander geblitzt, weil sie zu schnell gefahren sind.