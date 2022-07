Kostenlose Maison Relais : «Die Gemeinden können dieses Versprechen nicht einhalten»

Die Gemeinde Esch/Alzette ist mit einem großen Ungleichgewicht konfrontiert. Insgesamt 1300 verfügbare Plätze gibt es in den vierzehn Einrichtungen der nicht formalen Bildung für 3200 Schulkinder. Eine Kluft, die sich weiter vergrößern dürfte, wenn wie am Dienstag von der Chamber beschlossen, die Gebühren ab dem kommenden Schuljahr wegfallen. «Es handelt sich um ein strukturelles Problem», sagt Christian Weis, Schöffe für Bildung in der Eisenstadt. «Die Wartelisten existieren seit mehreren Jahren, sie umfassen mehrere hundert Personen», beklagt er, «die Sättigung ist längst erreicht. Das ist ein Rennen, das man nicht gewinnen kann».

Bildungsminister Claude Meisch (DP), der am Mittwoch das Maison Relais Mathendahl in Niederkorn eingeweiht hat, gab an, wohl zu wissen, dass es Wartelisten in mehreren Gemeinden gebe. Welcher er meinte, sagte er nicht. Seiner Meinung nach sei es nicht seine Aufgabe, «zu sagen, ob einige Gemeinden ihre Arbeit gemacht haben und andere nicht».