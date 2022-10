Branche im Umbruch: Luxemburger Mineralölverband streicht «Petrol» aus seinem Namen

Das «Groupement Énergies Mobilité Luxembourg» (GEML) steht am Scheideweg. Die Covid-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Subventionierung von Benzin und Diesel in den Nachbarländer haben zu einem Rückgang des Treibstoffverkaufs um mehr als 20 Prozent seit 2020 in Luxemburg geführt. Die GEML setzt sich neue Ziele, während sie sich gleichzeitig neu definiert, wie sie während einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte.