332 v. Chr.: Die erste Verwendung eines Unterwasservehikels wird Alexander dem Großen in der Belagerung von Tyros zugeschrieben. Er soll laut Schilderungen aus dem 16. Jahrhundert in einer Tauchglocke aus Glas in die Fluten hinabgestiegen sein. Bestätigungen für diese Legende gibt es nicht. (Im Bild: Eine Darstellung des Tauchgangs von Alexander dem Großen aus dem 16. Jahrhundert.)