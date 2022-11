Luxemburg: Die Gesundheitskasse kämpft mit finanziellen Problemen

Aufgrund der aktuellen, geopolitischen Situation und der immer weiter wachsenden Inflation fürchtet die Nationale Gesundheitskasse (CNS) um die Stabilität des Finanzierungssystems der Kranken- und Mutterschaftsversicherung. Im Bericht über den Haushalt der Krankenversicherung für das Jahr 2023, der am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es: «Die laufenden Einnahmen reichen nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu finanzieren».

Zusammenarbeit ist gefragt

Laut CNS ist nun verantwortungsvolles Handeln in Bezug auf den Haushalt und die Inanspruchnahme von Leistungen gefragt. Auch die «konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten» sei jetzt erforderlich, um das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren wieder effektiver und effizienter zu gestalten. Eine für «finanzielle Nachhaltigkeit» zuständige Arbeitsgruppe soll in diesem Sinne bei der nächsten Quadripartite Vorschläge unterbreiten.