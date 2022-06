Konzert in Luxemburg : Die Gorillaz bringen ihre «Song Machine» in die Rockhal

ESCH-BELVAL – Die Band um Damon Albarn kehrt fünf Jahre nach ihrer ersten Show ins Großherzogtum zurück. Die Show ist ausverkauft.

Die luxemburgischen Fans von Damon Albarn sind verwöhnt. Den britischen Musiker gleich zweimal in weniger als vier Monaten bewundern zu können, ist alles andere als selbstverständlich. Nach seinem Solokonzert in der Philharmonie Ende Februar kehrte der 54-jährige Brite zu seiner virtuellen Band «Gorillaz» zurück. Und mit ihr kommt Albarn am Sonntag in die Rockhal, Einlass ist um 19 Uhr.