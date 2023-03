E3 2023: Die größte Spiele-Messe der Welt wird abgesagt

Reggie Fils-Aime, damals noch Präsident für Nintendo Amerika, kündigt 2011 die neuste Nintendo-Konsole an: die Wii U.

Super Mario Papi Shigeru Miyamoto sorgte für legendäre Auftritte an der E3, indem er die neusten Entwicklungen bei Nintendo humorvoll präsentierte. Hier 2017 zusammen mit Ubisoft-Chef Yves Guillemot zu «Mario Rabbids: Kingdom Battle»

Nicht umsonst nennen Gaming-Fans die Electronics Entertainment Expo (E3) das «Weihnachten der Videospiele». Jedes Jahr war die Messe im Sommer ein Spektakel in der Industrie. In den letzten Jahren wurden in Los Angeles weltbewegende Konsolen wie die Playstation 3, Xbox 360 und Wii U angekündigt. Jetzt steht das Event vor dem Aus: Für 2023 wurde die E3 abgesagt.