Queen Elizabeth II: Die Großherzoge Luxemburgs an der Seite der Queen

Am Tag der Krönung von Elizabeth II. im Jahr 1953: Links, diskret, Großherzog Jean mit seiner Frau Joséphine-Charlotte und seinem Schwager Albert, damals Prinz von Lüttich und späterer König der Belgier.

An diesem Montagmorgen standen das Großherzogtum und das Königreich Belgien wieder einmal Seite an Seite: Der Großherzog und die Großherzogin saßen tatsächlich neben König Philippe II. und Königin Mathilde in der Westminster Abbey zur Beerdigung der Königin.