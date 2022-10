Nervenkitzel: Die Gruselsaison im Europapark hat begonnen

Wenn der Europa-Park Halloween feiert, dann macht er keine halben Sachen. Über 180.000 Kürbisse säumen die Wege des Parks, Chrysanthemen ergänzen das Bild. Auf Einrädern jonglieren Künstler mit Messern, Attraktionen und Paraden kommen hinzu. Sogar die Restaurants passen ihr Menü an.

Bis zum zwölften November läuft das Traumatica-Festival of Fear. Ab 19.30 Uhr, nach Sonnenuntergang kann man sich dort seine Dosis Angstschweiß holen. Bis zum 25. November kann man noch den HALLOwinter besuchen. Danach legt der Park seine Weihnachtsdekoration an. 3000 Tannenbäume, die mit 10.000 Glitzerkugeln geschmückt sind, ein Weihnachtsdorf und ein weihnachtliches Riesenrad sind dann zu bewundern. Auch die Shows passen sich der Jahreszeit an.